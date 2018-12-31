Son Dakika Haberleri: Samsun Valisi Kaymak'tan Yeni Yıl Mesajı

Samsun Valisi Kaymak'tan Yeni Yıl Mesajı

34 dakika önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesiyle 2019 yılı içerisinde de Samsun halkı için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Samsun Valisi Kaymak'tan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Samsun Valisi Osman Kaymak, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesiyle 2019 yılı içerisinde de Samsun halkı için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Kaymak, yayımladığı mesajda, yeni yıla, yeni güzellikler, yeni hedefler ve daha güzel yarınların ümidiyle Samsunlularla birlikte girmenin heyecanını yaşadığını belirtti.

Mesajında "Yeni bir yıl, yeni bir başlangıç, yeni bir umut demektir" diyen Kaymak, şunları kaydetti:

"Her yeni yıl, canlanan umutların, özlemlerin, beklentilerin, mutlu yarınların habercisidir. Umuyorum ki, 2019 yılı tüm insanlık için, barışın ve huzurun hüküm sürdüğü bir yıl olur. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle 2019 yılı içerisinde de Samsun halkı için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Yeni yılın; geride bıraktığımız 2018 yılı içerisinde hizmet etmekten büyük bir onur duyduğum siz Samsunlu hemşehrilerime, kamu vazifelerini icra etmekte olan bütün mesai arkadaşlarıma, yüce milletimize ve tüm insanlık alemine sağlık, esenlik, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:10 Kaynak: AA

Samsun, Politika
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