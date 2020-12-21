Samsun Valisi'nden 'ev ziyaretlerini erteleyin' çağrısı - Son Dakika

Samsun Valisi'nden 'ev ziyaretlerini erteleyin' çağrısı

21.12.2020 13:14
Samsun Valisi'nden 'ev ziyaretlerini erteleyin' çağrısı, System.String[]

SAMSUN'da koronavirüs vaka sayılarında yüzde 20 azalma olurken, Vali Zülkif Dağlı vatandaşlara ev ziyaretlerini ertelemeleri konusunda çağrı yaptı.

SAMSUN'da koronavirüs vaka sayılarında yüzde 20 azalma olurken, Vali Zülkif Dağlı vatandaşlara ev ziyaretlerini ertelemeleri konusunda çağrı yaptı.

Koronavirüs vaka sayısı yüzde 100 artış oranına ulaşan Samsun'da yapılan yoğun çalışmalar etkisini gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kentteki vaka sayısında yüzde 20 azalma olduğunu belirtti. Bakan Koca, kentte hastanelerdeki doluluk oranını yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranının yüzde 81 olduğunu sahada ise 347 filyasyon ekibinin bulunduğunu ifade etti.

'EVLERDE TOPLANMALAR ARTIŞA NEDEN OLUYOR'Koronavirüsle mücadelenin devam ettiğini belirten Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise vatandaşlara 'Evde kalın' çağrısında bulundu. Ev ziyaretlerinin vaka sayısının artmasına çok etkili olduğunu belirten Vali Dağlı, "Havaların soğumasıyla birlikte evlerde yoğunlaşmanın olduğunu biliyoruz. Bu yoğunlaşmaları kesinlikle azaltmak durumundayız. Ev ziyaretleri, buna benzer toplanmaları ertelemek durumundayız, en azından aşı bulununcaya kadar. Ev toplanmalarının artışta çok fazla rol aldığını düşünüyoruz. Vatandaşlarımıza özellikle çağrıda bulunuyorum" dedi.'İNSANLAR DİKKAT ETMİYOR'Kendisinin de koronavirüs hastalığını geçirdiğini söyleyen Beyza Alparslan ise "Normal bir gripten yada soğuk algınlığından daha ağır geçti. Çok kötü diyemem ama yine zor bir süreç yaşadım. Vaka sayısının artmasında insanların dikkat etmemesi etkili. İnsanlar maskeye, mesafeye önem vermiyor. Kendisi bir yana başkalarının sağlığını bile düşünmüyorlar. Misafir olarak bir yere gitmek yada eve misafir davet etmenin bile cezası var. Ama buna rağmen insanlar gideceği yerden geri kalmıyorlar. Akşam 21: 00' den sonra sokağa çıkma yasağı olduğu içi misafire gitme olayı daha çok gündüzleri yapılıyor. Yüzde 50'si 'Bana bir şey olmaz' diye düşünüyor kalanlar ise 'Nasıl olsa herkese bulaşacak' diyor o yüzden fazla önem vermiyorlar" dedi.'MİSAFİRLİĞE GİDİLMEMESİ LAZIM'

Esnaf olan Ali İnan da koronavirüs vakalarının artık yakın çevresindeki insanlarda da görüldüğünü dile getirerek "İnsanlar maalesef umursamıyorlar umursasalar vaka sayıları düşer. Misafirliklere gidilmesi konusunda halkımızın daha bilinçli olması lazım. Misafirliğe gidilmemesi lazım. Biz toplum olarak misafirliğe çok düşkünüz biraz da ondan kaynaklanıyor. İnsanlar biraz daha bilinçlense misafirliklerin olmaması gerekiyor" diye konuştu.


Samsun Valisi'nden 'ev ziyaretlerini erteleyin' çağrısı
Samsun Valisi'nden 'ev ziyaretlerini erteleyin' çağrısı
Samsun Valisi'nden 'ev ziyaretlerini erteleyin' çağrısı
Samsun Valisi'nden 'ev ziyaretlerini erteleyin' çağrısı
Samsun Valisi'nden 'ev ziyaretlerini erteleyin' çağrısı
Samsun Valisi'nden 'ev ziyaretlerini erteleyin' çağrısı
Samsun Valisi'nden 'ev ziyaretlerini erteleyin' çağrısı
Samsun Valisi'nden 'ev ziyaretlerini erteleyin' çağrısı
Samsun Valisi'nden 'ev ziyaretlerini erteleyin' çağrısı
Samsun Valisi'nden 'ev ziyaretlerini erteleyin' çağrısı
Samsun Valisi'nden 'ev ziyaretlerini erteleyin' çağrısı
Samsun Valisi'nden 'ev ziyaretlerini erteleyin' çağrısı
Samsun Valisi'nden 'ev ziyaretlerini erteleyin' çağrısı
Samsun Valisi'nden 'ev ziyaretlerini erteleyin' çağrısı
Samsun Valisi'nden 'ev ziyaretlerini erteleyin' çağrısı

Fahrettin Koca, Zülkif Dağlı, Koronavirüs, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samsun Valisi'nden 'ev ziyaretlerini erteleyin' çağrısı - Son Dakika


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