Samsun Valisi Dağlı'dan vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerine uymaları çağrısı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da Vali Zülkif Dağlı, vatandaşlara kurallara uymaları çağrısında bulundu.

Vali Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ramazan ayında sosyal hareketliliği azaltarak salgını kontrol altına alabilme ve bayrama çok daha sağlıklı ve huzurlu girebilme temennisinde bulundu.

Koronavirüs vaka sayılarında uzunca süredir devam eden artış ivmesinin, tedbir ve kurallara uymada çok daha dikkatli olunması gerektiğini ortaya koyduğunu vurgulayan Dağlı, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda saat 21.00'de başlayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince zorunlu değilsek dışarı çıkmayalım, çıkmamız gerekiyorsa ihtiyaçlarımızı en kısa sürede gidererek evimize dönelim. Sağlanan muafiyetlerin suistimal edilmesi anlamına gelecek davranışlardan uzak duralım. Kısıtlamadan muaf olanların, muafiyet sebebinin zaman ve güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediğinin tavizsiz denetleneceğini, ihlal halinde cezai yaptırımla karşılaşabileceğimizi unutmayalım. Tedbirlere ve kurallara harfiyen uyan vatandaşlarımıza anlayış, sabır ve fedakarlıkları için teşekkür ediyorum."