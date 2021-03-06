"Çok yüksek riskli" illerden Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun'da denetimler devam ediyor.

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde polis ve zabıta ekipleri, kentin işlek cadde ve sokaklarında denetimleri sıkılaştırdı.

Ekipler, İlkadım ilçesindeki İstiklal, Gazi, Bankalar caddeleri ile Mecidiye Çarşısı, Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne ait araçlarla da cadde ve sokaklarda sık sık uyarı anonsları yapılıyor.

Atakum'da da vatandaşlar, kontrollü normalleşme sürecinin başlatılmasının ardından ilk hafta sonunda sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, aileleriyle sahil şeridinde zaman geçiriyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara kuralları hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kontrollü normalleşme dönemiyle yaklaşık 3 aylık aranın ardından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı bu cumartesi günü de kalabalık ortamlardan uzak durmaya, temizlik, maske ve mesafe kurallarına azami titizlik göstermeye gayret edelim. Zorunlu kısıtlamaların dışında bireysel olarak da göstereceğiniz fedakarlık ve hassasiyetle salgının yayılımını azaltarak kısa sürede mavi kategorideki iller arasına gireceğimize ve sevdiklerimizle birlikte çok daha sağlıklı günlere ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."