Samsun Valisi Osman Kaymak: "Kentimizde şu ana kadar bir koronavirüs teşhisi yok" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun Valisi Osman Kaymak: 'Kentimizde şu ana kadar bir koronavirüs teşhisi yok' - Son Dakika

Samsun Valisi Osman Kaymak: "Kentimizde şu ana kadar bir koronavirüs teşhisi yok"

6 saat önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, yeni tip koronavirüs pandemisi (salgın) konusunda sosyal medyadaki dedikodulara vatandaşların inanmamasını belirterek, "Kentimizde şu ana kadar bir koronavirüs teşhisi yok. Şüphelenilen şahıslar oldu, tahlilleri Ankara'ya gönderdik ve negatif çıktı.

Samsun Valisi Osman Kaymak:

Samsun Valisi Osman Kaymak, yeni tip koronavirüs pandemisi (salgın) konusunda sosyal medyadaki dedikodulara vatandaşların inanmamasını belirterek, "Kentimizde şu ana kadar bir koronavirüs teşhisi yok. Şüphelenilen şahıslar oldu, tahlilleri Ankara'ya gönderdik ve negatif çıktı." dedi.

Vali Kaymak, DSİ 7. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen koronavirüsle ilgili alınacak tedbirlerin görüldüğü toplantıda, yeni tip koronavirüsün pandemi (salgın) bütün dünyayı etkilediğini hatırlattı.

Vatandaşları koronavirüs konusunda uyaran Vali Kaymak, şöyle dedi:

"Toplu ortamlarda bulunmamak, temizliğe dikkat etmek ve paniğe kapılmadan Sağlık Bakanlığımızın uyarıları doğrultusunda hareket etmek çok önemli. Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkili hastane ilan edildi. Biz kentimizde önlemlerimizi bir ay öncesinden almıştık. Havaalimanına termal kamera kurmuştuk. Sosyal medyadaki dedikodulara vatandaşlarımız inanmasın, kentimizde şu ana kadar bir koronavirüs teşhisi yok. Şüphelenilen şahıslar oldu, tahlilleri Ankara'ya gönderdik ve negatif çıktı. Hastalığa karşı tüm vatandaşlarımız tedbirlere dikkat etmelidirler. Kalabalık ortamlarda bulunmamaları ve hijyene dikkat etmeleri önemlidir."

Türkiye olarak Avrupa ülkelerinden daha önce tedbir aldıklarını dile getiren Kaymak, "Türkiye bu süreci çok düzgün bir şekilde götürüyor. Ülkemizde şu ana kadar çok ciddi vaka görülmedi ama tedbirleri gevşetirsek o zaman sıkıntı yaşayabiliriz. İran ve İtalya bu işi ciddiye almadı ama şu an ceremesini çekiyorlar. Olay çok ciddi ama paniğe gerek yok." diye konuştu.

Kaymak, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle gıda ve hijyen maddelerini stoklayacak kadar bir endişenin bulunmadığına dikkati çekerek, "Hijyen maddelerini ve gıda stoklaması yapmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca koronavirüs nedeniyle fahiş fiyat artışı yapan firmalar da ilgili kurumlarımız tarafından denetleniyor. Fahiş fiyat artışı çok yanlış. Biz her şeyin normal gitmesini istiyoruz. Sadece insanların kişisel olarak tedbir almasını bekliyoruz." dedi.

"İlk defa bir virüsle karşılaşmıyoruz, birçok virüs vakaları atlattık"

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da koronavirüs tanı merkezinin Samsun'da önümüzdeki günlerde açılacağını dile getirerek, şunları kaydetti.

"Koronavirüs tanısı için tüm kamu hastanelere referans hastane konumunda sayılır. Olası bir vakada hastanelerimizde izolasyon bölümlerimizi oluşturduk. Enfeksiyon uzmanlarımız muayenelerini yapıyorlar olası vakalarda numuneleri alıp Ankara'ya gönderiyoruz, bir gün içinde sonuç geliyor ve ona göre karar veriyoruz. Şu ana kadar Samsun'da hiçbir vakada koronavirüs teşhis edilmedi. Bu hastalıktan korkmaktan ziyade tedbir almak gerekiyor. Panik yapmadan tedbir almalıyız. İlk defa bir virüsle karşılaşmıyoruz, bir çok virüs vakaları atlattık. Tüm hastaneler olarak hazırlıklı bir şekilde beklemekteyiz."

Koronavirüs, Ankara, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:36 Kaynak: AA
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