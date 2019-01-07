Samsun Açıklarında Batan Gemide 6 Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Kişi Kurtarıldı

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan Panama bayraklı gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtarma çalışması başlattı. Gemiden helikopterle ilk etapta kurtarılan 4 kişi Samsun-Çarşamba Havaalanına getirildi. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 3 kişi daha sağ kurtarıldı, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı

GEMİDE 13 MÜRETTEBAT BULUNUYORDU

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Samsun açıklarında, 77 mil uzaklıkta Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir bot ve bir helikopterle arama kurtarma faaliyeti başlatıldığı bildirildi. Gemide toplam 13 mürettebatın olduğu ortaya çıktı. Bunların 9'u Ukrayna, 2'si Azerbaycan, 2'sinin de Rus uyruklu olduğu öğrenildi.