Samsun Açıklarında Batan Gemide 6 Kişi Hayatını Kaybetti, 7 Kişi Kurtarıldı
1 saat önce
Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.
Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan Panama bayraklı gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Samsun açıklarında Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı kurtarma çalışması başlattı. Gemiden helikopterle ilk etapta kurtarılan 4 kişi Samsun-Çarşamba Havaalanına getirildi. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 3 kişi daha sağ kurtarıldı, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı
GEMİDE 13 MÜRETTEBAT BULUNUYORDU
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Samsun açıklarında, 77 mil uzaklıkta Panama bayraklı geminin battığına dair tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir bot ve bir helikopterle arama kurtarma faaliyeti başlatıldığı bildirildi. Gemide toplam 13 mürettebatın olduğu ortaya çıktı. Bunların 9'u Ukrayna, 2'si Azerbaycan, 2'sinin de Rus uyruklu olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:38 Kaynak: AA
Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik; 13 Mürettebattan 7'sini Kurtardı, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Samsun'da, Batan Gemideki Mürettebatın Nefes Kesen Kurtarılma Anı Kamerada!
Bakan Açıkladı: Sağlık Raporları Standart Hale Getirilecek
Dünyaca Ünlü Dev Banka Goldman Sachs, Dolar İçin Satış Önerisi Yaptı