Samsun Valisi Osman Kaymak şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Samsun Valisi Osman Kaymak, şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlayarak çiçek verdi.

Vali Kaymak, 31 Ağustos 2018'de Batman'ın Kozluk ilçesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven'in annesi Saime Güven'i ziyaret edip çiçek verdi.

Şehit ailesiyle sohbet eden Kaymak, şehidin babasının, oğlunun kabrini ziyaret etme isteğini de geri çevirmedi.

Vali Kaymak, daha sonra 28 Şubat'ta İdlib'de Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in annesi Menşure Güldal'ı, Canik ilçesindeki evinde ziyaret ederek çiçek verdi.

Ziyarete Vali Kaymak, eşi Emine Kaymak ile Samsun Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı da katıldı. Ziyaretler, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit ailelerinin evlerinin önünde gerçekleşti.

Ziyaretlerin ardından Kaymak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Valilik olarak gün boyunca Samsun'daki tüm şehit annelerini ziyaret edeceklerini söyledi.