Samsun Valisi Sayın Osman Kaymak'tan Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Samsun Valisi Osman Kaymak, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymak, mesajında, aile hayatının temel yapı taşı olan annelerin baş tacı ve en değerli varlıklar olduğunu vurguladı.

Annelerin hayata anlam kattığına işaret eden Kaymak, "Hayata anlam katan, şefkat dolu yürekleriyle çocuklarına rehber olan, iyiliği, dürüstlüğü ve güzel ahlakı öğreten, emsalsiz ve sınırsız sevginin, merhametin kaynağı annelerimizin hakkını ödemek mümkün değildir.

Milli duygularımızın yeşermesinde ve yaşatılmasında toplum yapısının en müstesna mevkinde bulunan, büyük bir fedakarlık ve sabırla evlatlarına yol gösteren annelerimiz vardır." ifadelerini kullandı.

Kaymak, yeryüzünde en kutsal görevi üstlenen annelerin gurur duyacakları birer evlatlar olarak, emeklerinin boşa gitmediğini göstermenin, annelere verilecek en büyük mutluluk ve armağan olacağını belirtti.

Devletin, toplum hayatının temel direği olan annelerin sosyal hayatta hak ettiği yeri alması, her alanda eşit haklara sahip olabilmesi, yaşam şartlarının iyileştirilmesi, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeleri için gerekli düzenlemeleri yaptığını dile getiren Kaymak, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle benzersiz ve karşılıksız sevginin, sabrın, hoşgörünün en masum ve en temiz duygularla buluştuğu annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, başta en değerli varlıkları olan evlatlarını vatanımızın bekası için adayan şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum."