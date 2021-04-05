Samsun Valisi Zülkif Dağlı AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı.

Dağlı, AA Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar'a gönderdiği mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920 günü Milli Mücadele'nin sesini tüm yurda ve dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ile özdeşleşen Anadolu Ajansının, Milli Mücadele ve İstiklal Savaşı dönemlerinde zorlu bir görevi yerine getirdiğini vurgulayan Dağlı, şöyle devam etti:

"Aziz milletimiz cephede vatan toprakları için kurtuluş mücadelesi verdiği esnada, habersiz kalmış halkımızı ülke ve dünya olaylarından haberdar ederek işgal güçlerince yapılan kasıtlı ve bilinçli olumsuz ve yalan haberlere karşı mücadele etmiştir. Anadolu Ajansı, Türk ve dünya basınında kazandığı itibar ile siyasal, ekonomik ve güncel gelişmelerden vatandaşlarımızın haberdar olmasını sağlayan ve halkımızın haber alma özgürlüğü uğruna büyük emekler veren en önemli haber kaynağımızdır."

Anadolu Ajansının milletin övgüsünü kazanan haber kaynaklarının başında yer aldığını belirten Dağlı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi bölgemizde ve şehrimizde de aynı bilinç ve sağduyu ile hizmet sunmaya devam eden Anadolu Ajansı milletimizin övgüsü ve saygısını kazanarak güvenilir haber kaynaklarının başında yer almıştır. Bu vesileyle Anadolu Ajansının, 101. kuruluş yıl dönümünü kutlar, yayın hayatına başladığı günden bugüne kadar emeği geçen, başarılı hizmetler gerçekleştiren her kademedeki çalışanını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."