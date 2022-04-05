Ordu Valisi Sonel, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Ordu Valisi Sonel, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

05.04.2022 14:37
Ordu Valisi Sonel, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Sonel, mesajında, ilkeli, tarafsız, sorumlu habercilik anlayışı içinde uzun yıllardır görevini yürüten Anadolu Ajansı'nın, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletin güvenini ve saygısını kazanarak basının temel taşı olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı'nın geçmişte olduğu gibi bugün de yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettirdiğine dikkati çeken Vali Sonel, şunları kaydetti:

"Milli mücadelemizin ve Kurtuluş Savaşımızın her aşamasına tanıklık eden ve adeta ateş altında başladığı haber yolculuğundan, devletimizin ve milletimizin sesini dünyanın her köşesine duyuran büyük bir marka haline gelen asırlık gururumuz Anadolu Ajansı'mızın kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Anadolu Ajansı yurt içinde ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Bu düşüncelerle her geçen yıl artan birikimi ve yeni atılımlarıyla daha da büyüyüp güçlenen Anadolu Ajansı'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutlar, özverili hizmetler gerçekleştiren tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu Valisi Sonel, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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