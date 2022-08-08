Samsun Valisi Dağlı'dan AA Bölge Müdürü Demir'e ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun Valisi Dağlı'dan AA Bölge Müdürü Demir'e ziyaret

08.08.2022 14:57
Samsun Valisi Dağlı'dan AA Bölge Müdürü Demir'e ziyaret

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret etti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'i ziyaret etti.

Vali Dağlı, bir süre önce AA Samsun Bölge Müdürlüğüne atanan ve görevine başlayan Demir'e, iadeiziyarette bulundu.

Demir, Anadolu Ajansının çalışmaları hakkında Vali Dağlı'ya bilgi verdi.

Demir'den Samsunspor'a ziyaret

AA Samsun Bölge Müdürü Halil Demir, Samsunspor'u ziyaret etti.

Demir, Nuri Asan Tesisleri'nde ziyaret ettiği, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ve Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan'la bir süre görüştü.

Bilen, Samsunspor'un yeni yapılanması, projeleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Halil Demir, Bilen ve Soykan'a AA tarafından hazırlanan kitaplardan hediye etti.

YORUMLAR
500
Gazeteci Ahmet Yeşiltepe, 'AAtölye Buluşmaları'na katıldı Açıklaması Gazeteci Ahmet Yeşiltepe, 'AAtölye Buluşmaları'na katıldı Açıklaması Ot biçerken yorgun mermiyle yaralandı Ot biçerken yorgun mermiyle yaralandı
Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Zülkif Dağlı, Halil Demir, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Valisi Dağlı'dan AA Bölge Müdürü Demir'e ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:51 Sevilla, Nelsson için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'a 18 milyon euro önerdiler
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
13:54 CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Sabit gelirli için ev almak artık hayal ötesi
13:33 Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Şemdinlili Sofi Ömer'in viral olan halay videosunu paylaştı
13:27 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jorge Jesus, genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'yı takımdan gönderdi
13:07 Antalya'da doğada kendiliğinden yetişen dikenli incirin kilosu 60 liradan alıcı buluyor
13:14 Kılıçdaroğlu Aşura Matem Merasimi'nde: Hz. Hüseyin'e ağlayanlardan olup Yezit gibi davrananlardan da değiliz
12:47 CHP'li Özel tarafından AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Milletvekili Çelebi: Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 14:57:54. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun Valisi Dağlı'dan AA Bölge Müdürü Demir'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement