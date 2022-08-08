Halil Demir, Bilen ve Soykan'a AA tarafından hazırlanan kitaplardan hediye etti.

Demir, Nuri Asan Tesisleri'nde ziyaret ettiği, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ve Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan'la bir süre görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Samsun Valisi Dağlı'dan AA Bölge Müdürü Demir'e ziyaret - Son Dakika

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