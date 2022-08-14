Samsun Valisi Zülkif Dağlı vatandaşlara aşure dağıttı - Son Dakika
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Samsun Valisi Zülkif Dağlı vatandaşlara aşure dağıttı

14.08.2022 16:58
Samsun Valisi Zülkif Dağlı vatandaşlara aşure dağıttı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Aşure Günü etkinliğine katıldı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Aşure Günü etkinliğine katıldı.

Atakum'da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nce düzenlenen etkinlikte konuşan Dağlı, amaçlarının birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu söyledi.

Kerbela şehitlerini de anarak bir daha böyle acıların yaşanmaması dileklerinde bulunan Dağlı, "Acı günler yaşandı, şehitlerimiz oldu. İslam dünyasını o tarihten beri yaralayan aslında kangren olan vakamız. Biz nelere bakacağız bundan sonra? Daha çok birlik beraberlik, hoşgörü, bir arada olma, hal hatır sorma, yine yanlışları telafi etme... Bunların üzerinde daha fazla durmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Konuşmanın ardından dev kazanlardan yapılan aşure, protokol üyeleri tarafından katılımcılara dağıtıldı.

Etkinliğe Vali Dağlı'nın yanı sıra CHP Samsun milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu, Kemal Zeybek, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şube Başkanı Cem Sultan Abdal Ermiş, davetliler ile vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Valisi Zülkif Dağlı vatandaşlara aşure dağıttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun Valisi Zülkif Dağlı vatandaşlara aşure dağıttı - Son Dakika
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