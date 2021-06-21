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Samsun Valisi Zülkif Dağlı Bafra'da incelemelerde bulundu - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı Bafra'da incelemelerde bulundu

21.06.2021 18:50

Samsun Valisi Zülkif Dağlı Bafra'da incelemelerde bulundu Samsun valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı Bafra ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı Bafra'da incelemelerde bulundu

SAMSUN - Samsun valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı Bafra ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu.

Sabah ilk olarak Bafra Ticaret Odasıve Bafra Sera OSB Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Vali Dağlı, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün kültürel ve tarihi mirasları koruma çalışması kapsamında restorasyon çalışmaları devam eden, 1852 yılında inşa edildiği tahmin edilen tarihi Çarşı Cami'de incelemelerde bulundu. Buradan Bafra Öğretmenevi'ne geçen Vali Dağlı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın'dan aşılama ile ilgili bilgi aldı. Ardından tarımda önde gelen tesis ve işletme sahipleriyle bir araya gelen Vali, Tarım Meslek Lisesi ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Yapımı devam eden Diş Hastanesi, yeni Hükümet Konağı inşaatlarını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bafra Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü orta ölçekli sanayi ve Samsun- Sinop karayolunda yapım çalışmaları devam eden kavşak çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Dağlı burada yaptığı açıklamada, "Bafra'da ne kadar yol aldığımızı hep birlikte gözlerimizle müşahede etmiş bulunuyoruz. İlk olarak Bafra Sera OSB'nin toplantısını yaptık. Orada gelinen aşamayı değerlendirdik. Ardından Bafra Organize Sanayi Bölgesi'ndeyapılacak olan tahsisler, mevcut durum, yapılacak ek yatırımlarla ilgili görüşmelerimiz devam etti. Bildiğiniz gibi yine merkezdeki camimizde restorasyon çalışmalarını yerinde inceledik. Orada da belli bir aşamaya gelindiğini gördük. Ramazan ayına girmeden oranın açılışını hep birlikte yaparız. Hayırseverimiz Mehmet Yıldız'ın himayelerinde devam eden eski ilkokul ve şu anda da halk eğitim binası olarak kullanacağımız okulumuzdaki restorasyon çalışmalarını inceledik. Yine aşılama çalışmalarıyla ilgili Baframızda devam eden son durumu görmüş olduk. Aşılamanın Bafra'da gayet iyi bir durumda olduğunu, rakamlarında iyi durumda olduğunu gördük ancak daha fazla vatandaşımızı aşılama sürecine katabilmek için neler yapmak istediğimizi görüştük. Yine Öğretmenevi'nde Tarım Meslek Lisemizin nasıl depar atabileceğini, nasıl yeni gelişmeler sağlayabileceğimiz ve ileride Sera OSB'de çalışmak üzere yeni personeli nasıl yetiştirebiliriz, yeni tarımcılarımıza vizyon kazandırabiliriz bağlamındaki ilçemizdeki tarımda önde gelen tesis ve işletme sahipleriyle bir toplantı yaptık. Onunla ilgili somut gelişmeleri ileride paylaşacağız. Diş Hastanemizde yapım sürecini gördük. İnşaat çalışmasının gayet iyi bir durumda olduğunu, bir yıla kadarda oranın açılışını yapmış oluruz. Her gelişimizde Hükümet Konağımızı görüyoruz. Her geldiğinde de gelişmelerin ne kadar kat ettiğini izlemiş oluyoruz. Orta ölçekli sanayi belediyemizin yine Çevre Bakanlığımızla birlikte yürütmüş olduğu güzel bir çalışma. Önümüzdeki süreçte Baframızın yüz akı olacak. Çevredeki küçük sanayi sitelerine sığmayan küçük sanayi tesislerimizin burada yer alması ile hem mahalle aralarında olan hem ev altlarında olan sanayi tesislerinin buraya girmesiyle burada nezih ortamı oluşturmuş olacağız. Burasıda Tofaş Kavşağı diye bildiğimiz yer. Burada da trafiğin ne kadar tıkandığını, burada sorunlara yol açtığını, araçların burada uzun süreli beklemek zorunda kaldığını ve sanayi tarafıyla karşılıklı geçmenin ne kadar sıkıntılı olduğunu ben bir iki defa gördüm. Çalışmalarımız başladı, son aşamaya geldi. Artık işin zoru bitti, kolayı kaldı. Buranın da açılışını en kısa zamanda yaparız" dedi.

Vali Dağlı'ya, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve oda başkanları eşlik etti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı Bafra'da incelemelerde bulundu
Samsun Valisi Zülkif Dağlı Bafra'da incelemelerde bulundu
Samsun Valisi Zülkif Dağlı Bafra'da incelemelerde bulundu
Samsun Valisi Zülkif Dağlı Bafra'da incelemelerde bulundu

Zülkif Dağlı, Hisarcık, Samsun, Bafra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun Valisi Zülkif Dağlı Bafra'da incelemelerde bulundu - Son Dakika


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