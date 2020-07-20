Samsun Valisi Zülkif Dağlı Bafra ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Bafra ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Bafra Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Dağlı, Kaymakam Cevdet Ertürkmen ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Dağlı, Kaymakam Ertürkmen'den ilçenin genel durumu ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

İlçeyi daha iyi tanımak için ziyaretlerde bulunduğunu belirten Vali Dağlı, "Kaymakamlık ve belediyeden sonra Ticaret ve Sanayi Odasını, Borsamızı ve Ziraat Odası olmak üzere ziyaretlerimiz devam edecek. Bildiğiniz gibi yeni hükümet konağı inşaatımız başladı. O İnşaatı da yerinde göreceğiz. Ayrıca son derece önem verdiğimiz Bafra Medikal Karma Organize Sanayi Bölgesi ve Sera Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerimiz olacak." dedi.

Vali Dağlı, yapımı devam eden ve 2021 yılında bitmesi planlanan yeni kaymakamlık binasını da ziyaret ederek Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'den inşaat hakkında bilgi aldı.