Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan muhtarlara teşekkür mesajı - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, il genelindeki 1252 mahalle muhtarına teşekkür mesajı gönderdi.

Dağlı, mesajında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadelede devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi görmek suretiyle verdikleri katkı dolayısıyla muhtarlara teşekkür etti.

Toplumsal hayatın en önemli yapı taşlarından biri olarak her zaman halkın yanında bulunan muhtarların mahalle halkını ve bayram ziyareti için il dışından gelen misafirleri mesafe, maske ve temizlik konularına hassasiyet göstermeye davet edeceklerine inandığını belirten Dağlı, bu vesileyle muhtarların Kurban Bayramı'nı kutlayarak sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni etti.

19 Mayıs ilçesi Kumcağız Mahallesi Muhtarı İsmail Şener ise ilk kez böyle bir mesaj aldıklarını vurgulayarak, Vali Dağlı'ya teşekkür etti.

Şener, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Gerekli duyuruları vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz." ifadesini kullandı.