Vali Dağlı, Havza ilçesinde incelemelerde bulundu

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Havza ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Havza Kaymakamlığını ziyaret eden Dağlı'yı Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Ömer Faruk Atalay karşıladı.

Nayman, Havza ile Havza OSB hakkında ile ilgili bilgi vererek, "İnşallah Havza önümüzdeki birkaç yıl içinde göç alan bir yerleşim bölgesi olacak." dedi.

Dağlı, Havza OSB'nin genişletme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Havza OSB'nin 12 bin 500 dönüm genişleme alanına sahip olduğunu belirten Dağlı, "Birinci etap parsellerimiz dolmak üzere. Alan genişletme çalışmalarına devam ediyoruz." diye konuştu.

Samsun'un Karadeniz'in giriş kapısı konumunda bulunduğuna işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 gün boyunca kaldığı bir yer. Buradaki direniş hareketinin başlaması, onun beynindeki kıvılcımların daha da artmasına sebep oldu. Havzalıların ve çevre ilçelerin Havza'da toplanmasıyla toplumun şahlanışını gördü Atatürk ve güveni daha da arttı. Bu anlamda Havza, gerçekten önemli bir ilçemiz."

Vali Dağlı ve beraberindekiler, daha sonra Havza İmam Hatip Ortaokulu ve Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatları ile onarımı planlanan Merkez İlkokulu ve inşaatı tamamlanan Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü 1. basamak sağlık hizmetleri binalarında incelemelerde bulundu.