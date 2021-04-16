Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kavak ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kavak ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam Ömer Saygılı tarafından karşılanan Dağlı, ilçe ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra bir işletmeye ziyarette bulunan Dağlı, fabrikaların, dolayısıyla üretim tesislerinin bulunduğu yerin kalkınması ile ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi.

Çalışmalar hakkında işletme yetkililerinden bilgi alan Dağlı, çalışanlar ile de sohbet etti.

Ziyarette Kaymakamı Saygılı, AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır da bulundu.