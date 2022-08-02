Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'dan kısa kısa

02.08.2022 16:58
Samsun'dan kısa kısa

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kavak OSB'de inşaatı devam eden fabrikayı ziyaret etti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kavak OSB'de inşaatı devam eden fabrikayı ziyaret etti.

Kaymakam Ömer Saygılı ile yapımında sona yaklaşılan UG Demir Fabrikası'nı gezerek incelemelerde bulunan Dağlı, firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Dağlı, Kavak'ta Samsun'da yapılacak ve istihdama katkı sağlayacak iş yeri, atölye ve fabrikaların destekçisi olduğunu söyledi.

Kavak OSB'nin yatırımcıyı kendisine çeken pek çok avantajının olduğuna işaret eden Dağlı, "Kavak ilçemizin sanayileşme yolunda emin adımlarla ilerlediğini görüyoruz. Bu konuda elimizden gelen desteği veriyoruz. Fabrikalar kuruldukça gerek ilçe ekonomisine ve istihdama önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

Havza Bafra kara yolunda inceleme

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Yapım Başmühendisi Ceyhun Kır ve teknik ekip Havza Bafra kara yolunda incelemede bulundu.

Ekip, trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için keskin viraj ve yolun daraldığı alanlarda tespitler yaptı.

Kaymakam Nayman, daha sonra beraberindekilerle tarihi Kurt Köprü'yü ziyaret etti.

Belediye Başkanı Özdemir yaklaşık 12 kilometre uzunluğundaki tarihi Kurt Köprü yolunun yine Karayolları tarafından yaptırıldığını belirterek, "İnşallah bu yolumuz kısa sürede tamamlanacak. Tarihi köprünün bölge turizmine kazandırılması için önemli olan bu yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaymakamı Nayman, yapılacak çalışmalar ile yolların daha güvenli olacağına işaret ederek, "Halkımızın yoğun olarak kullandığı Havza Bafra il kara yolunda yapılacak kazalar ile olası kazaların önüne geçilecek ve daha güvenli hale gelecektir." diye konuştu.

Dört mahallenin içme suyu sorunu giderilecek

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Bazlamaç, Evci, Kocaman ve Sakarlı mahallelerinde yaşanan su sıkıntısının 30 kilometrelik isale hattı projesiyle giderileceğini bildirdi.

Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) Terme Şube Müdürü Hasan Özden ile birlikte Akbucak Mahallesi'nde açılan sondaj kuyusu çalışmalarında incelemelerde bulundu.

İlçede yeterli içilebilir su kaynağı bulunmadığı için birçok mahallede içme suyunda yaşanan sorunlara SASKİ ile birlikte çözüm aradıklarını belirten Kılıç, "Bazlamaç, Evci, Kocaman ve Sakarlı mahallelerimizde her yağmur sonrası yaşanan bulanıklık sorununa çözüm üretmek amacıyla SASKİ tarafından 19 milyonluk yatırımla geçtiğimiz haziran ayında başlatılan yaklaşık 30 kilometrelik isale hattı projesinin 25 kilometrelik kısmı tamamlandı. Üç büyük mahallemizde artık bulanıklık nedeniyle su kesintisi sorunu yaşanmayacak. Sakarlı Mahallesi için çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak. Çalışmalarda gösterdikleri üstün gayretler için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Mustafa Demir'e, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık'a, Terme Şube Müdürümüz Hasan Özden'e ve tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Zülkif Dağlı, Samsun, Havza, Kavak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:06 13 yıldır Ferhat Göçer'le aşk yaşayan Ömür Gedik'ten evlilik itirafı: Teklif etse de evlenmem
16:48 Akşener'den "KPSS soruları sınavdan önce yayınlandı" iddialarına sert tepki: Gençlerimizin emeğine sınavlarda ve mülakatlarda defalarca ihanet ettiniz
16:43 Ece Erken, eski kayınbiraderinin sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını öne sürdü
16:34 Fenerbahçe'de Moussa Dembele sesleri! Lyon ile masaya oturuldu
16:31 Boşanma videosunu TikTok'ta paylaşan kadın, kocası tarafından vurularak öldürüldü
16:18 Galatasaray, aradığı stoperi İtalya'da buldu! Juventus'un yıldızı ile görüşmeler sürüyor
16:15 Göğüs, karın ve kalça estetiği yaptırdı! 'Et yiyen enfeksiyon' nedeniyle can verdi
16:10 Twitter karışmıştı! ÖSYM, "KPSS'de şaibe var" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı
16:04 İtalyan basını yazdı: Yusuf Yazıcı, Salernitana'ya transfer oluyor
15:53 Altın Portakal'da yaptığı mimiklerle çok konuşulan Tamer Karadağlı "Kimse neden yaptığımı sormadı" diyerek açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 17:28:24. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement