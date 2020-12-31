Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın yeni yıl mesajı - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dağlı, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, geride kalan 2020 yılının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisinde geçtiğine işaret etti.

"2020 yılını ülkemiz ve ilimiz adına acı ve tatlı hatıralarıyla geride bırakırken, 2021 yılının tüm insanlık için hayır, huzur, barış, iyilik ve sağlık dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum." ifadesinde bulunan Dağlı, şunları kaydetti:

"Yeni yılda normal hayatımıza bir an önce dönebilmemiz, bahar ve yaz aylarını çok daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirebilmemiz için virüse karşı verdiğimiz mücadeleyi rehavete kapılmadan aynı kararlılıkla sürdürmeliyiz. Bu sebeple, son dönemdeki vaka sayıları içinde geniş bir yer tutan ev içi bulaşmalar başta olmak üzere tüm bulaşma ihtimallerini önlemek adına yılbaşı ve sonrasında da tedbirlere hassasiyet göstermeye devam etmenizi özellikle istirham ediyor, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum."