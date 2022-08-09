Vali Dağlı Vezirköprü'de muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Dağlı Vezirköprü'de muhtarlarla bir araya geldi

09.08.2022 19:04
Vali Dağlı Vezirköprü'de muhtarlarla bir araya geldi

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Vezirköprü ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Vezirköprü ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda kurum müdürleri ve muhtarlarla istişare toplantısına katılan Dağlı, mahallelerdeki sorunları, öneri ve şikayetleri dinledi.

Dağlı, Vezirköprü'nün Samsun'un en büyük kırsal ilçesi olduğunu belirterek, "Vezirköprü'müzün önemini biliyoruz. İnşallah bugün yine sizlerle birlikte Vezirköprü'müzün halihazırdaki sorunlarının neler olduğunu konuşup plan ve programımızı yapacağız. İl müdürlerimizin tamamı burada. Eksiklerimiz ne ise, yapılacak çalışmalar ne ise onlarla ilgili planlamalarını yapacaklar. Genel itibarıyla hizmetlerimizin gerçekten iyi olduğunu biliyoruz. Ancak hizmetlerin sınırsız olduğu kadar ihtiyaçlar da sınırsız. Bu anlamda bir taraftan biz devlet olarak sizlerle birlikte, muhtarlarla birlikte, kamu kurumlarımızla belediye başkanımız ve kaymakamımızla birlikte bu eksikleri gidermek için uğraşacağız." dedi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

YORUMLAR
500
Samsun'da orman yangınları ve boğulma tedbirleri gözden geçirildi Samsun'da orman yangınları ve boğulma tedbirleri gözden geçirildi Samsun Valisi Dağlı'dan AA Bölge Müdürü Demir'e ziyaret Samsun Valisi Dağlı'dan AA Bölge Müdürü Demir'e ziyaret
Kaynak: AA

Zülkif Dağlı, Vezirköprü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Dağlı Vezirköprü'de muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:51 Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıda 4 kişi cezaevine gönderildi
18:48 Esra Ezmeci'nin programında hayretler içerisinde bırakan iddia! 1 milyon lira başlık parası istemişler
18:30 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt imajını yeniledi! Saçlarını iyice kısalttı
17:57 Yunanistan'da 'Abdülhamid Han' paniği! Manşetlerde bir kez daha Türkiye var
17:44 Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Kızına çok benziyor
17:13 Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü
17:08 Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu
17:09 İngiltere'de hane başı enerji faturası artışı sürecek
17:55 Ülkesine dönen Suriyeliden dikkat çeken sözler: Geldiğimizde idare ediyorduk, şimdi her şey çok pahalı
16:36 Fabrikadan kovulan ve tazminatları eksik yatırılan 350 işçiyle polis arasında çıkan arbede sonrası bazı işçiler fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 19:04:07. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Dağlı Vezirköprü'de muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş