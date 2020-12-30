Samsun Valisi Zülküf Dağlı başkanlığında Kovid-19 toplantısı - Son Dakika

Samsun'da koronavirüs vakalarının kent genelindeki seyri ile yılbaşını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanacak tedbir ve denetimlerin değerlendirildiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını toplantısı gerçekleştirildi.

Samsun Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Zülkif Dağlı, başkanlığında kaymakamlar ve kurum müdürleri videokonferans sistemi üzerinden bir araya geldiği belirtildi.

Vali Dağlı, 4 günlük kısıtlamanın vaka sayılarının kontrol altına alınması için çok önemli bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın belirlenen kurallara eksiksiz riayet etmesi salgınla mücadelenin başarısı için en önemli unsur. Samsunluların bugüne kadar olduğu gibi yılbaşında da kısıtlama ve tedbirlere hassasiyetle uyarak, yeni yıla çok daha umutlu bir şekilde girebilmemize vesile olacaklarına inanıyorum."

Salgınla mücadelede elde edilen kazanımları muhafaza edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyumun şart olduğunun altını çizen Vali Dağlı, "Bugünlerde sosyalleşmeye değil, kendimizi korumaya odaklanalım ve güzel günlere tedbirle hazırlanalım. Unutmayalım, başarıyı mücadelemizin sürekliliği kalıcı kılacak." ifadesinde bulundu.