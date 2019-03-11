Son Dakika Haberleri: Samsun ve Amasya Valilerinden Sivas Ziyareti

Samsun ve Amasya Valilerinden Sivas Ziyareti

31 dakika önce

Samsun Valisi Osman Kaymak ve eşi Emine Kaymak ile Amasya Valisi Osman Varol ve eşi Funda Varol, Sivas Valisi Salih Ayhan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Samsun ve Amasya Valilerinden Sivas Ziyareti, System.String[]
Samsun Valisi Osman Kaymak ve eşi Emine Kaymak ile Amasya Valisi Osman Varol ve eşi Funda Varol, Sivas Valisi Salih Ayhan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, konuklar, Vali Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan tarafından karşılandı.

Valiler Kaymak ve Varol ziyarette şeref defterini imzaladı.

Valilik ziyaretinin ardından konuklar, Vali Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan'ın ev sahipliğinde Sivas'ın tarihi mekanlarını gezdi.

Ayhan, Sivas'ın Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet kenti olduğunu belirterek, şehrin önemini vurguladı.

Ziyarette Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerinin fotoğraf taleplerini de geri çevirmeyen valiler, Buruciye Medresesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Her iki ilin valisi Gökmedrese, Çifte Minare, Şifahiye Medresesi ve Kale Cami gibi tarihi ve kültürel değerlere hayran kaldıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:48 Kaynak: AA

Salih Ayhan, Samsun, Amasya, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencileri Taşıyan Minibüs Yolda Alev Alev Yandı AK Parti Ankara Adayı Özhaseki FETÖ Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: 'Haseki'nin Adını Verin' Diyorlar

Balık Tutmak İçin Çadır Kuran 5 Kişi, Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti ABD Başkanı Trump, Pentagon İçin Kongre'den 750 Milyar Dolar Talep Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 22:19:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun ve Amasya Valilerinden Sivas Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]