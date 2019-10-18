Son Dakika Haberleri: Samsun ve Balıkesir'deki "torbacı" operasyonu
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Samsun ve Balıkesir'deki "torbacı" operasyonu

1 saat önce

Samsun ve Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun ve Balıkesir'deki

Samsun ve Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Samsun ve Balıkesir'de önceki gün düzenlenen operasyonda 51,77 gram esrar, 378 sentetik hap, esrarlı sigara ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 670 lira ele geçirilmiş, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Balıkesir, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:10 Kaynak: AA
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