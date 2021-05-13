Samsun ve çevre iller "tam kapanma" sürecinde Ramazan Bayramı'na sessiz girdi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun, Sinop, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya'da sessizlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında Ramazan Bayramı'nın birinci günü Samsun'da cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Şehirde normal zamanlarda yoğunluğun bulunduğu Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet ve Saathane meydanları, Mecidiye ile İstiklal ve Gazi caddeleri gibi bölgelerin sakin olduğu görüldü.

Kentin belirli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yapıyor.

Sinop

Sinop'ta cadde, sahil ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Emniyet ve jandarma ekiplerince denetimlerin sıklaştırıldığı kentte, Valilik tarafından vatandaşlara bayram ziyaretleri yapılmaması uyarısında bulunuldu.

Kentte ayrıca ana caddeler ile meydanlarda görev yapan polis sayısı artırıldı.

Tokat

Tokat'ta tam kapanmaya uyulurken, kentin en işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Behzat ve Gaziosmanpaşa bulvarlarında yaya ve araç trafiği azaldı.

Polis ekipleri kent genelindeki kavşaklarda denetimlerine devam ediyor.

Kent girişinde jandarma ve polis ekipleri uygulamalarını sürdürüyor.

Kastamonu

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık verilere göre, İstanbul'dan sonra 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen ikinci il Kastamonu'da denetimler sürüyor.

Polis ekipleri, uygulama noktalarının yanı sıra cadde ve sokaklar ile alışveriş merkezlerinde kontrollerine devam ediyor. Jandarma ekipleri de kontrol noktaları ile köylerde denetimlerini sürdürüyor.

Amasya

Amasya'da kent merkezinin en yoğun bölgelerinden Yavuz Selim Meydanı, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi ile Şehzadeler Gezi Yolu sessiz kaldı.

Bayram nedeniyle birçok marketin kapalı olmasından dolayı alışveriş için dışarıya az sayıda kişinin çıktığı görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri, il genelindeki önemli kavşaklarda ve şehirler arası kara yollarında denetimlerini sürdürdü.

Çorum

Çorum'da bayramın ilk gününde cadde ve meydanlarda sessizlik hakim.

Kısıtlama ihlallerine karşı denetimler de sıkılaştırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, belirlenen noktalarda yaptıkları denetimde muafiyet belgesi olanların geçişine izin veriliyor.

Çankırı

Çankırı'da da Ramazan Bayramı tam kapanma dolayısıyla evlerde geçiriliyor.

Kent merkezindeki işlek noktalardan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı'nda sakin bir gün yaşanıyor.

Polis ve jandarma bayramlaşma ziyaretlerini engellemek amacıyla il genelinde sürdürdüğü denetimlerde, kurallara uymayanlara para cezası uyguluyor.