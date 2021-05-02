İç Anadolu'da "tam kapanma" sessizliği - Son Dakika

Sivas, Yozgat, Niğde, Kırşehir ve Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sivas'ta tarihi kent meydanı tam kapanmayla sessizliğe büründü.

Kentin birçok noktasında oluşturulan güvenlik noktasında, güvenlik görevlileri durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf tutulduklarına dair izin belgelerini kontrol etti.

Kentte kısıtlamadan muaf işletmeler ise faaliyetlerini sürdürürken, güvenlik güçleri kapalı olması gereken zincir marketleri de denetledi.

-Yozgat

Yozgat'ta tam kapanma uygulamasında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri kentin kavşak noktalarında denetim yaptı.

Polis, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Kısıtlamadan muaf işletmeler ise faaliyetlerini sürdürdü.

Niğde

Niğde'de tam kapanmanın üçüncü gününde de cadde ve sokaklardaki sessizlik devam ediyor.

Polis ekipleri, sorumluluk bölgelerinde, dışarıya çıkan yaya ve sürücülerin izin belgesini kontrol ediyor, belgesi eksik kişilere ceza yazıyor.

Kırşehir

Kırşehir'de tam kapanma sürecinin üçüncü gününde sokaklar sessizliğe büründü.

Market zincirlerinin de kapalı olması nedeniyle ana cadde ve sokaklarda çok az sayıda kişinin olduğu gözlemlendi.

Polis ekipleri, Cacabey Meydanı, Terme, Ankara ve Lise caddeleri başta olmak üzere ana arterlerde ve kavşak noktalarında yaya ve motorize devriye yaparak dışarı çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Ankara-Kayseri kara yolu ile Kırşehir'in çevre illeriyle bağlantı yollarında uygulama noktaları oluşturan jandarma ve polis ekipleri, seyahat kısıtlamasıyla ilgili denetim yaptı.

-Kayseri

Kayseri'de de kent genelinde sessizlik hakim oldu.

Güneşli havanın etkili olduğu kentte, Cumhuriyet Meydanı, İnönü Bulvarı, Mimarsinan Parkı ile Millet ve Sivas caddeleri boş kaldı.

Polis ekipleri, kent genelinde hem yayaların hem de belirlenen noktalarda dışarı çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol ediyor. İzin belgesi olmayanlara ise idari para cezası veriliyor.

Sanayi ve ticaret kenti Kayseri'de işletmelerde çalışanların haftalık izinlerini pazar günü kullanması dolayısıyla da trafik yoğunluğunda ilk iki güne nazaran düşüş yaşandı.