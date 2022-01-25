Samsun ve çevre illerde 1413 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Samsun, Tokat, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya'da kar nedeniyle kapanan 1413 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

Samsun'da dün kapalı olan 435 mahalle yolundan 288'inde, yürütülen çalışmalar sonucu yeniden ulaşım sağlandı. Kapalı olan 147 mahalle yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 5, ilçelerden Almus'ta 22, Artova 2, Başçiftlik'te 3, Erbaa'da 35, Niksar'da 8, Reşadiye'de 20, Turhal'da 20 ve Zile'de 85 olmak üzere 200 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Sinop'ta Türkeli ilçesinde 18, Saraydüzü'nde 2, Boyabat'ta 11, Dikmen'de 17, Gerze'de 18, Erfelek'te 10, Ayancık'ta 47, Durağan'da 12 ve merkezde 8 olmak üzere 143 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya'da kent genelinde 133, Kastamonu'da 468, Çankırı'da 4, Çorum'da da 318 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapalı durumda.

Yerleşim yerlerinin yollarının açılması için belediye ve il özel idaresi ekipleri çaba sarf ediyor.