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Samsun ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

Samsun ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:53
Samsun ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılı nedeniyle düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Samsun, Kastamonu, Tokat, Sinop, Amasya, Çankırı ve Çorum'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılı nedeniyle düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Samsun, Kastamonu, Tokat, Sinop, Amasya, Çankırı ve Çorum'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Samsun'da Vali Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in yanı sıra protokol üyelerinin katılımıyla Kıranköy ve Asri Mezarlıktaki şehitlikler ziyaret edildi, İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından yapılan duaların ardından kabristanlıklara karanfil bırakıldı.

Dağlı, ziyaretler sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Dualarına tüm şehitleri kattıklarını ifade eden Dağlı, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin unutulmayacağını vurgulayarak, "Şehitlerimizi anıyoruz. Şehitlik ziyaretiyle programlarımıza başladık. Asker ve polis şehitlerimizin kabirlerine geldik, ruhlarına fatiha okuduk. Ailelerle bir araya geliyoruz. Bugün yine 15 Temmuz şehitlerimizi de mekanlarında, 19 Mayıs ve Alaçam'da aileleriyle kabristanlıkları başında anacağız. " dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Demir ise 15 Temmuz'un sadece bir zafer olmadığını, milletin kaderi, geleceği ve vatan topraklarının kazanıldığını belirterek, "Tankların altına yatan, silahların karşısına çıkanlar, bu ülkeyi bugünlere, hatırı sayılır bir noktaya taşıma noktasında aslında büyük bir misyon yüklenmiş oldular. Onları rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Onların bu kahramanlığı gelecek nesillere her zaman örnek olacaktır." diye konuştu.

Şehitlik programının ardından Büyük Cami'de şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Havza

Havza'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliği ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bisiklet turu düzenlendi. Etkinliğe katılacak bisiklet tutkunları, Kevser Parkı'nda bir araya geldi.

Programda konuşan Havza Başkanı Sebahattin Özdemir, 15 Temmuz hain darbe girişiminin tarihte görülen en büyük ihanetlerden biri olduğunu vurguladı.

O karanlık gecede kahraman Türk milletinin milli mücadele ruhunu yansıtarak işgalcilerin üstesinden gelmeyi başardığına işaret eden Özdemir, "15 Temmuz 2016'da hainlere karşı devletin gösterdiği kararlılık ve milletin gösterdiği kahramanlık, Havza'da yaşatılacak. 15 Temmuz hain darbe girişimi asla unutulmadı ve unutulmayacak." dedi.

Konuşmanın ardından bisikletçiler, Kevser Parkı'ndan başlayan yaklaşık 6 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Özdemir' in yası sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun'un da aralarında bulunduğu protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler anıldı. Kastamonu Şehitliği'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vatandaşlar ve protokol üyeleri daha sonra şehitliklere karanfil bıraktı.

Vali Avni Çakır ve beraberindekilerin bir süre vatandaşlarla sohbet etmesinin ardından program sona erdi.

Tokat

Tokat Şehitliği'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Ozan Balcı ile protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Çankırı

Çankırı'da Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Çankırı Müftüsü Bürhan Keleş, şehitler için dua etti. Şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Şehitlikteki törenin ardından Vali Abdullah Ayaz, 15 Temmuz Çankırı Bisiklet Turu'nu başlattı.

Daha sonra Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ve muhabirler tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, Taş Mescit'te ve bahçesinde sergilendi.

Vali Ayaz, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un eşine ender rastlanan bir hainlik olduğunu söyledi.

Milletin feraseti, fedakarlığı ve cesaretinin, o günün atlatılarak bugünlere ulaşılmasına vesile olduğunu dile getiren Ayaz, "Allah bu millete bir daha 15 Temmuz ve benzeri ihanetleri yaşatmasın inşallah. Cumhuriyet tarihi boyunca malum, ülkemiz, her ilerleme kaydettiğinde farklı çelmelere engellemeler maruz kaldı. 15 Temmuz da bunun yaşadığımız en son örneği ama bence en ağırı. Çünkü çok farklı bir şekilde gerçekleşmiş olan bir ihanetti." diye konuştu.

Taş Mescit'teki programın ardından Karatekin Parkı'nda bisiklet turuna katılanlara hatıra madalyası takdim edildi.

Programa Vali Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, kurum müdürleri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Amasya

Amasya'da Tekirdede Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ve diğer yetkililer şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Ayrıca Taşova, Suluova, Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde de programlar düzenlendi.

Sinop

Sinop'ta, darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan üniversite öğrencisi Ömer Can Açıkgöz kabri başında anıldı.

Açıkgöz'ün Ayancık ilçesindeki mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Erol Karaömeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Ömer Can Açıkgöz'ün vatan ve millet uğuruna şehit düştüğünü söyledi.

Şehit Açıkgöz'ün Ankara'da bir gül bahçesine girercesine kahramanca şehadet şerbeti içtiğini vurgulayan Karaömeroğlu, "Milletimizi kıyamete kadar ayakta tutacağımıza, ezanımızı susturmayacağımıza ve bayrağımızı indirmeyeceğimize şehitlerimizin manevi huzurunda söz veriyoruz." dedi.

Karaömeroğlu, Açıkgöz'ün ailesiyle bir süre sohbet etti.

Çorum

Çorum Valiliğince düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında Abide Meydanı'ndaki İstiklal Şehitleri Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törende şehitlerin ruhu için Kuran okundu, dua edildi.

Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Anıt'a karanfil bıraktı.

Vali Çiftçi ve beraberindekiler ayrıca, 15 Temmuz şehitlerinden Ali Karslı'nın Hıdırlık Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek, dua etti.

Anma etkinlikleri kapsamında ayrıca Hıdırlık Camisi'nde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Samsun ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Samsun ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Samsun ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Samsun ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Samsun ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

15 Temmuz, Samsun, Darbe, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi - Son Dakika


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