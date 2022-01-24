Samsun ve çevre illerde 2 bin 450 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Samsun, Kastamonu, Sinop, Çorum, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle kapanan 2 bin 450 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kapalı olan merkezde 60, ilçelerden Almus'ta 25, Artova 6, Başçiftlik'te 6, Erbaa'da 40, Niksar'da 80, Reşadiye'de 70, Pazar'da 3, Turhal'da 27, Yeşilyurt'ta 6 ve Zile'de 100 olmak üzere 423 köy yolu açılmaya çalışılıyor.

Sinop'ta da Türkeli ilçesinde 33, Saraydüzü'nde 18, Boyabat'ta 50, Dikmen'de 28, Gerze'de 31, Erfelek'te 27, Ayancık'ta 57, Durağan'da 43 ve merkezde 14 olmak üzere 301 köy yolu ulaşıma kapandı.

Çorum'da merkez ve ilçelere bağlı 569 köy yolunun kar nedeniyle kapanan yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresine ait 60 personel ve 43 iş makinesi, acil durum içeren köy yolları başta olmak üzere bütün yerleşim birimlerine ulaşımı sağlamak için 24 saat çalışıyor.

Ekipler, hafta sonu 681 yerleşim birimindeki 4 bin 767 kilometre yolda karla mücadele çalışması yürüttü.

Etkili olan kar nedeniyle Samsun'da 330 mahallede, Kastamonu'da 631, Amasya'da ise 196 köy yolu kapalı bulunuyor.

Kapanan yolların açılması için il özel idaresi ve belediye ekipleri çaba sarf ediyor.