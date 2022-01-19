Samsun ve çevre illerde kar nedeniyle 1050 yerleşim birimine ulaşılamıyor - Son Dakika

Samsun ve çevre illerde kar nedeniyle kapanan 1050 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Alaçam ve Yakakent ilçelerinde 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre de kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkezde 138, Abana'da 9, Ağlı'da 13, Araç'ta 110, Azdavay'da 38, Bozkurt'ta 31, Cide'de 46, Çatalzeytin'de 39, Daday'da 56, Devrekani'de 49, Doğanyurt'ta 20, Hanönü'de 7, İhsangazi'de 21, İnebolu'da 59, Küre'de 31, Pınarbaşı'nda 25, Seydiler'de 14, Şenpazar'da 19 ve Taşköprü'de 2 olmak üzere 727 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Tokat

Tokat'ta merkezde 4, Almus'ta 32, Başçiftlik'te 6, Erbaa'da 4, Niksar'da 17, Reşadiye'de 30, Pazar'da 3, Sulusaray'da 1, Turhal'da 4 ve Yeşilyurt'ta 2 olmak üzere toplam 103 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarının açılması için Tokat İl Özel İdaresi ekipleri çaba sarf ediyor.

Sinop

Sinop'ta da kar sebebiyle Boyabat ilçesinde 15, Erfelek'te 31, Türkeli'de 33, Ayancık'ta 71, Gerze'de 27, Durağan'da 9, Dikmen'de 2 ve merkez ilçede 18 olmak üzere 206 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çankırı

Çankırı'da ise Atkaracalar'da 1, Bayramören'de 3 ve Çerkeş ilçesinde 4 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışıyor.