Samsun ve çevre illerde kar yağışı - Son Dakika

Samsun ve çevre illerde kar yağışı

18.01.2021 11:27
Samsun ve çevre illerde kar yağışı, System.String[]

Samsun'un yüksek ve iç kesimleri ile Tokat, Çorum, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar yağışı etkili oldu.

Samsun'un yüksek ve iç kesimleri ile Tokat, Çorum, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta kar yağışı etkili oldu.

Samsun'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha karşı şiddetini artırarak devam etti.

Kar yağışı nedeniyle yüksek ve iç kesimlerdeki ilçeler beyaza büründü.

Kavak ve Havza ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kara yolunda trafik kazası yaşanmaması için bölge trafik ekipleri araçlarda kış lastiği uygulaması yapıyor.

Samsun-Ankara kara yolunda ise karayolları ekipleri tuzlama yaparak yol kontrollerini sürdürüyor.

Hasarlı kazaların yaşandığı yolda, bölge trafik ekipleri de denetim yaparak sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Tokat

Tokat'ta da dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Tokat-Sivas kara yolunun ulaşıma kapanmaması için ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Polis ekipleri de kar yağışının olduğu bölgelerde sürücüleri uyarıyor.

Kent merkezinde ise Tokat Belediyesi ekipleri buzlanmaya karşı önlem alıyor.

Kastamonu

Kastamonu'da kar yağışı dünden beri etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde 5 santimetre olan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

Kara yollarında önlemler alınırken, kent merkezinde belediye ekipleri kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Çorum

Çorum'da sabaha karşı başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışla birlikte il geneli beyaz örtüye bürünürken, ekiplerin kar küreme çalışmaları da başladı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kapalı köy yolu bulunmazken ilçe bağlantı yollarında don olaylarına karşı tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Öte yandan karayolları şube müdürlüğüne bağlı ekipler de Karadeniz'in İç Anadolu Bölgesi'ne bağlantısını sağlayan Samsun-Ankara kara yolunda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum Belediyesine bağlı ekipler ise kent merkezinde ana arterler başta olmak üzere karla mücadele çalışmaları yapıyor.

Amasya

Amasya'da da kar yağışı başladı.

Yüksek kesimlerde etkili olan yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri önlemlerini almaya başladı.

Sinop

Sinop'ta kent merkezindeki yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Trafikte aksamaların yaşandığı kentte çok sayıda araç yolda kaldı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde kış lastiği olmayan araçlar yol kenarına çekildi, kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmalarına izin verilmiyor.

Belediye ve karayolları ekipleri ise ana arterlerde tuzlama çalışması yapıyor.

Kentin iç kesimlerinde de yoğun kar yağışı devam ediyor.

Samsun, Çorum, Tokat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun ve çevre illerde kar yağışı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten saldırılarla ilgili yorum: Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar Kırmızı listede bulunan Arap tavşanı Şırnak'ta görüntülendi Kar yağışı İstanbul'a 10 günlük su kazandırdı! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 30 seviyesine çıktı Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Mesut Özil'in İstanbul'a ayak basması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı 3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi? Samsung Genel Müdür Yardımcısı 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi
Premier Lig ekibi West Bromwich, Okay Yokuşlu'yu kadrosunda görmek istiyor Premier Lig ekibi West Bromwich, Okay Yokuşlu'yu kadrosunda görmek istiyor         
11:31
Almanya'da Pfizer-Biontech aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti Almanya'da Pfizer-Biontech aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti         
10:57
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'dan Dilek Özçelik açıklaması: İçim rahat, dünyanın en mutlu 100 insanından biriyim Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'dan Dilek Özçelik açıklaması: İçim rahat, dünyanın en mutlu 100 insanından biriyim         
10:35
Zenit'in Mesut Özil sorusuna yanıtı olay yarattı: G.Saray'a gitmeliydi, daha büyük bir kulüp Zenit'in Mesut Özil sorusuna yanıtı olay yarattı: G.Saray'a gitmeliydi, daha büyük bir kulüp         
10:15
Cinsel organında çıkan sivilcenin 'gazlı gangrene' dönüşmesi nedeniyle ölümden döndü Cinsel organında çıkan sivilcenin 'gazlı gangrene' dönüşmesi nedeniyle ölümden döndü         
10:01
Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Yağış ilerleyen saatlerde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacak Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı: Yağış ilerleyen saatlerde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacak         
09:37
Japon sofralarında 'suşi' olan 'Karadeniz somonu geçen yıl ülkeye 23,7 milyon dolar kazandırdı Japon sofralarında 'suşi' olan 'Karadeniz somonu geçen yıl ülkeye 23,7 milyon dolar kazandırdı         
09:15
Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti         
09:03
Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti         
08:38
Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor Anneleri ölünce hayatları değişti! Üç kız kardeş babalarıyla birlikte tamirat yapıyor         
08:17
Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı         
08:02
İspanya Süper Kupası'nı Athletic Bilbao kazandı, Messi kariyerinde ilk kez kırmızı gördü İspanya Süper Kupası'nı Athletic Bilbao kazandı, Messi kariyerinde ilk kez kırmızı gördü         
01:39
Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim         
18:45
Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı         
14:08
Minibüs şoförü Minibüs şoförü "Son param üzülerek harcıyorum" yazılı 20 TL'nin sahibini arıyor         
12:58
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak         
11:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 11:42:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun ve çevre illerde kar yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei