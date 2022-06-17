Samsun ve çevre illerde karne heyecanı yaşandı

Samsun, Kastamonu, Amasya, Çorum, Tokat, Çankırı ve Sinop'ta öğrenciler, karne alarak yaz tatiline girdi.

Samsun'da ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 265 bin 378 öğrenci ile 20 bin 581 öğretmen, yaz tatiline başladı.

Atakum Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen karne töreninde öğrencilere karnelerini Samsun Valisi Zülkif Dağlı dağıttı. Öğrencileri tebrik eden Dağlı, yaz döneminde kendilerini geliştirmeye devam edeceklerine inandığını söyledi.

Törene Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kastamonu

Kastamonu'da 56 bin 144 öğrenci karnelerini aldı.

Kentte, Vali Avni Çakır'ın katılacağı karne dağıtım töreni dün meydana gelen trafik kazasında Merkez Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Tuana Yiğit'in yaşamını yitirmesi nedeniyle iptal edildi.

Amasya

Amasya ve ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören 57 bin 105 öğrenciye karneleri verildi.

Vali Mustafa Masatlı, Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilere emek veren öğretmenleri, okul görevlilerini ve velileri tebrik etti.

Eğitimin anaokulundan başlayıp üniversiteye kadar uzanan uzun bir süreç olduğuna işaret eden Masatlı, "Öğrencilerimiz tatil yapmayı hak etti. Onlara şimdiden iyi tatiller diliyorum. Birçok öğrencimiz başarı, takdir ve teşekkür belgesi almak suretiyle bir üst sınıfa geçti fakat çeşitli sebeplerle bazı öğrencilerimizin karnesinde düşük not olabilir. O çocuklarımızın ailelerine tavsiyem, onları kesinlikle eleştirmemeleri, destek olmaları ve öz güvenlerini zedelememeleridir." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından sınıfları gezen Masatlı, öğrencilerle sohbet ederek karnelerini verdi.

Çorum

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, merkeze bağlı Seydim Köyü Ortaokulunda öğrencilere karne dağıttı.

Sınıflarında ziyaret ettiği öğrencilerle sohbet eden Çiftçi, ardından öğrencilere karnelerini verdi.

Karne dağıtım törenine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer İnan ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de katıldı.

Tokat

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Vakıfbank Namık Kemal Ortaokulunda öğrencilere karnelerini dağıtarak, iyi tatiller diledi.

Kentte 573 okulda 102 bin öğrenci karne aldı.

Çankırı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve kurum müdürleri, Hazımdağlı İlkokulu ve Şehit Yücel Karahasan Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Ayaz, karneleri verdiği öğrencilere tatili güzel değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Çankırı genelinde 27 bin 600 öğrencinin karne aldığını belirten Ayaz, "Velilerimizden isteğimiz, muhakkak günde en azından 1 saat aile zamanı yapılması, çocuklarla sohbet edilmesi, belki beraber bir kitap okunması ama nitelikli zaman geçirilmesi. Özellikle pandemi döneminin artırdığı dijital bağımlılık konusunda velilerimizin çocuklara alternatif uğraş alanları oluşturması da en büyük temennimiz. Çünkü ekran bağımlılığı giderek artan bir sıkıntı olarak karşımıza çıkmakta." diye konuştu.

Sinop

Sinop'ta da 31 bin 413 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Lala Köyü İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde Vali Erol Karaömeroğlu ile protokol üyeleri, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Tüm öğrencileri tebrik eden Karaömeroğlu, velilere de tavsiyelerde bulundu.