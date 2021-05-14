Ramazan Bayramı'nda da "tam kapanma" sürecinde sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun, Kastamonu, Tokat, Amasya, Çorum ve Çankırı'da sessizlik sürüyor.

Çorum

Çorum'da tam kapanma nedeniyle Gazi, İnönü, Bahabey ve Osmancık caddeleri ile Hürriyet ve Kadeş Barış meydanları boş kaldı.

Vatandaşların kısıtlamaya büyük oranda uyduğunun görüldüğü kentte polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.