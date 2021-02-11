Samsun ve çevre illerde sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılmaya başlandı - Son Dakika

Samsun ile çevre illerde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısının ikinci dozu yapılıyor.

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanlarına aşının ikinci doz uygulamasına başlandı.

Uygulama, hastanenin aşı ünitesinde sağlık çalışanlarına ve MHRS aracılığı ile randevularını alan çalışanlara uygulandı.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Şimşek, yaklaşık bir ay önce aşıların ilk dozlarını vurduklarını, Sağlık Bakanlığının belirlediği yaş aralıklarına aşılamanın devam ettiğini söyledi.

Şimşek, bugüne kadar yaklaşık 4 bin 200 kişinin aşısının yapıldığını, bugün de bin kişiye yapılacağını kaydetti.

Sinop

Kent genelindeki hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen aşılama programına ilişkin bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, tüm sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılarının yapılmaya başlandığını ifade etti.

Süreci en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Reyhanlıoğlu, "Bu süreçte sağlık çalışanlarımız gecesini gündüzüne katmıştır. Mesai mefhumu gözetmeksizin hem pandemi ile mücadele edip hem de aşılama çalışmalarına katılmış, gerektiğinde ise ev ev dolaşarak vatandaşımızın sağlığı için mücadele etmişlerdir. Tüm sağlık tesislerimiz, devam eden rutin sağlık hizmetini de yürütmek içinde yoğun çaba harcamışlardır." diye konuştu.

Çorum

Çorum'da Kovid-19 aşısının ikinci doz uygulamasına başlandı.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ikinci doz aşısını yaptırdı.

???????Kentte sağlık çalışanlarının program dahilinde ikinci doz aşılarının kısa süre içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Kastamonu

Kastamonu genelinde CoronaVac aşısının ikinci doz uygulaması yapılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kastamonu'da aşılama işlemlerinin başladığı belirtildi.

Açıklamada, İl Sağlık Müdür Vekili Yüksel Kutlu'nun da aşı olduğu kaydedildi.

Çankırı

Çankırı'da sağlık çalışanları program dahilinde ikince doz aşılarını yaptırmaya başladı.

Kentte 70 yaş grubuna da aşılama randevu sisteminin açıldığı bildirildi.

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