Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Son Dakika

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

27.12.2020 13:17
Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim, System.String[]

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Tokat, Amasya, Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da sessizlik hakim.Sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Tokat, Amasya, Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da sessizlik hakim.

Sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı. Uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından ve insan yoğunluğunun fazla olduğu İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında, kısıtlamanın başlamasıyla hakim olan sessizlik sürüyor.

Polis ekipleri kentin belli noktalarında uygulama yaptı.

Tokat

Tokat'ta da kentin en işlek noktalarından ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı, kısıtlama nedeniyle sessizliğini koruyor.

Polis ekipleri kentin belli noktalarında uygulama yaptı.

Amasya

Amasya'da kentin yoğun bölgelerinden Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu görüldü.

Polis ekiplerince kent merkezinde belirlenen noktalarda denetimlere devam ediliyor.

Çankırı

Çankırı'da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı ile sokak ve caddelerde sakinlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarında dışarıda gördüğü kişilere cezai işlem uygularken, trafik ekipleri il genelinde denetim yaptı.

Kastamonu

Kastamonu'da kent merkezinin işlek noktalarından olan Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kaldı.

Polis ekipleri de kentin belirli noktalarında kısıtlamaya ilişkin denetimlerine devam ediyor.

Çorum

Çorum'da da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sessizlik hakim.

Vatandaşların hafta içi yoğunluk oluşturduğu işlek cadde ve meydanlar boş kaldı.

Kısıtlama dolayısıyla evlerine çekilen vatandaşlar, güneşli havanın tadını bahçe ve balkonlarında çıkarıyor.

Öte yandan kentin ana arterlerinde polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un hesabı hacklendi! Çok sayıda kadının çıplak fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı 10 yıldır takım çalıştırmayan Domenech, Nantes'ın yeni teknik direktörü oldu Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Elazığ'daki depremin yurt dışı kaynaklarında 6,4 olarak açıklandığını söyledi: Arasında 30 kattan fazla fark var Elazığ'daki 5,3 büyüklüğündeki deprem esnasında bir kişi pencereden aşağı atladı Trabzon yerel basınından bordo-mavili takıma sert eleştiri: Sizin yeriniz burası, çöp CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi
Son Dakika! İlk kez burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrencinin ödemeleri bu gece başlıyor Son Dakika! İlk kez burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrencinin ödemeleri bu gece başlıyor         
13:02
Galatasaraylı Taylan Antalyalı, kendi pas isabet rekorunu kırdı Galatasaraylı Taylan Antalyalı, kendi pas isabet rekorunu kırdı         
12:58
3 milyon doz Çin aşısı pazartesi günü Türkiye'de olacak! Peki aşı ilk olarak kimlere ve nerede yapılacak? İşte yanıtı 3 milyon doz Çin aşısı pazartesi günü Türkiye'de olacak! Peki aşı ilk olarak kimlere ve nerede yapılacak? İşte yanıtı         
12:44
Emniyet Genel Müdürlüğü, gidecek yeri olmayan vatandaşa ceza kesen polis adına özür diledi Emniyet Genel Müdürlüğü, gidecek yeri olmayan vatandaşa ceza kesen polis adına özür diledi         
11:59
Konuşan karga Şakir sosyal medyada fenomen oldu Konuşan karga Şakir sosyal medyada fenomen oldu         
10:46
Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi         
09:47
Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak         
09:37
Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı         
00:08
Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti         
21:59
Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti         
21:54
İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen'e yönelik "Maşallah şuna bak" sözleri sosyal medyada alay konusu oldu         
21:51
Selda Bağcan'ın Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki         
19:34
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 13:48:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei