Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun ve çevre illerde, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Samsun'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik hakim.

Uygulama kapsamında, kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı kısıtlamanın başlamasıyla tenhalaştı.

Sinop

"Çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Sinop'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak, meydan ve sahiller sessizliğe büründü.

Emniyet ve jandarma ekipleri kent genelinde farklı noktalarda denetimlerini sürdürürken, valilik tarafından da vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunuldu.

Çankırı

Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Çankırı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonunu sakin geçiriyor.

Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı sessiz günlerinden birini yaşıyor.

Polis ekipleri, kent genelinde denetimlere devam ediyor.

Tokat

Tokat'ta da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.

Kent merkezinin işlek noktalarından Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaş ve araç trafiği azaldı.

Jandarma ve polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Çorum

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessiz bir hafta sonu yaşanıyor.

Vatandaşların kısıtlama nedeniyle evlerine çekilmesiyle birlikte kentteki cadde ve sokaklar ıssızlaştı.

Vatandaşların kısıtlamaya büyük oranda uyduğunun görüldüğü kentte polis ekipleri, olası kısıtlama ihlallerine karşı denetimlerini sürdürüyor.

Kastamonu

Kastamonu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin bir gün geçiriyor.

Kent merkezinin işlek noktalarından Nasrullah ve Cumhuriyet meydanlarında sessizlik hakim.

Polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Amasya

Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı sessizliğe büründü.

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan kentte, güvenlik güçleri denetimlerini artırırken, sık sık vatandaşlara evlerinde kalmaları çağırısında bulunuluyor.