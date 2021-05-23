Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Son Dakika

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

23.05.2021 13:03
Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminin ilk hafta sonunda Samsun ve çevre illerde sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminin ilk hafta sonunda Samsun ve çevre illerde sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 21 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Samsun'da sağanağın da etkisiyle cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yapıyor.

Şehirde yaya yoğunluğunun olduğu Cumhuriyet ve Saathane meydanları, Mecidiye Caddesi ile araç trafiğinin yoğunluk gösterdiği Atatürk Bulvarı, Alparslan Bulvarı, İstiklal ve Gazi caddeleri gibi bölgeler tenhalaştı.

Kentin belirli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

Kastamonu

Kastamonu kent merkezinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin bir gün yaşanıyor.

Kentin işlek noktalarından Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.

Polis ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Jandarma tarafından da köylerde denetimler yapılıyor.

Sinop

Sinop'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin işlek cadde, meydan ve sahilleri sessizliğe büründü.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kentte, sokak hayvanları için ise mama bırakılıyor.

Tokat

Tokat'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin işlek cadde ve meydanlarında sessizlik hakim.

Polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Çorum

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessiz bir hafta sonu yaşanıyor.

Kısıtlamanın ikinci gününde de cadde ve meydanlar boş kaldı.

Kısıtlama dolayısıyla ıssızlaşan kentte güvenlik güçlerinin denetimleri sürüyor.

Çankırı

Çankırı'da da kısıtlama nedeniyle sakinlik yaşanıyor.

Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı sessiz günlerinden birini yaşıyor.

Polis ve jandarma ekipleri, kent genelinde denetimlere devam ediyor.

Amasya

Amasya'da kentin daha önce kalabalık olan cadde ve sokaklarında sessizlik yaşanıyor.

İl genelinde oluşturulan kontrol noktalarında polis ve jandarma ekiplerince denetimlere devam edilerek, kısıtlama kurallarına uymayanlar hakkında işlem yapılıyor.

Cumhuriyet, Jandarma, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Son Dakika


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