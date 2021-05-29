Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Son Dakika

Samsun ve çevre illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme döneminde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 28 Mayıs Cuma saat 21.00'de başlayan ve 31 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, Samsun'da sağanağın da etkisiyle cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Kentte, polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yapıyor.

Şehirde yaya yoğunluğunun olduğu Mecidiye Caddesi, Cumhuriyet ve Saathane meydanları ile araç trafiğinin bulunduğu Atatürk ile Adnan Menderes bulvarları, İstiklal ve Gazi caddeleri gibi bölgeler tenhalaştı.

Sinop'ta kısıtlama nedeniyle kentin işlek cadde, meydan ve sahilleri boş kaldı.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kentte, Valilik tarafından sırası gelenlere aşı olmaları çağrısı yapıldı.

Kentte ayrıca hayvan besleme grupları, doğaya yem bırakmaya devam etti.

Tokat'ta da işlek cadde ve meydanlarda sessizlik hakim.

Çorum'da vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentteki cadde ve meydanlar ıssızlaştı.

Çankırı kent merkezindeki Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı sessiz günlerinden birini yaşıyor.

Kastamonu'da kentin işlek noktalarından Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları boş kaldı.

Amasya'da da Yavuz Selim Meydanı, Şehzadeler Gezi Yolu ve Mustafa Kemal Paşa Caddesi gibi merkezi yerlerle sakinlik yaşanıyor.

Polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Jandarma tarafından da köylerde denetimler yapılıyor.