Samsun, Amasya, Çorum, Sinop ve Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Samsun'da, kentin en işlek caddelerinden İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanları, kısıtlamanın başladığı saate yakın tenhalaştı.

Kontrollere başlayan ekipler de iş yeri sahiplerini, sürücüleri ve vatandaşları kısıtlama konusunda uyardı.