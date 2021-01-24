Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Samsun ve çevresindeki illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Samsun'da kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe bürünen İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı, kuşlara kaldı.

Kastamonu, Sinop, Çorum, Tokat ve Çankırı'da da sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, belli noktalarda konuşlanan polis ekipleri uygulama yaptı.