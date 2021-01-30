Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Çorum, Tokat, Sinop, Amasya ve Kastamonu'da sessizlik hakim oldu.

Samsun'da kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi, Saathane ve Mecidiye caddeleri, Tarihi Taşhan etrafı ile Cumhuriyet Meydanı sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü.

İnsanların yoğun ilgi gösterdiği Atakum sahili, güzel havaya rağmen boş kaldı.

Çorum

Çorum'da da kısıtlama dolayısıyla sessizlik hakim oldu.

Hafta içi vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri ile Kadeş ve Hürriyet meydanları kısıtlamayla ıssızlaştı.

Vatandaşların kısıtlamaya büyük ölçüde uyduğunun gözlendiği kentte polis ekipleri denetim yapıyor.

Tokat

Tokat'ta, meydan ve caddeler sessizliğe büründü. Kentin işlek noktalarından Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı, kısıtlama dolayısıyla sessizleşti.

Polis ekipleri kentin değişik yerlerinde uygulama yaptı.

Sinop

Sinop'ta da kısıtlama nedeniyle kentin işlek cadde ve meydanları boş kaldı.

Kent merkezinde Sakarya Caddesi ile Uğur Mumcu Meydanı'nda sakinlik hakim oldu. Emniyet ekipleri farklı noktalarda uygulama yaptı.

Sinop Belediyesi ekipleri ile Hayvan Besleme Grubu üyeleri ise hayvanlar için cadde ve sokaklara mama bıraktı.

Amasya ve Kastamonu'da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.