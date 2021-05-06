Samsun ve çevre illerde "tam kapanma" sürecinin yedinci gününde sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun ile çevre illerde cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmanın 7. gününde Samsun'da cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yaptı.

Normal zamanlarda yaya yoğunluğu bulunan Cumhuriyet ve Saathane meydanı, Mecidiye Caddesi ile araç trafiği fazla olan Atatürk Bulvarı, İstiklal ve Gazi caddeleri gibi bölgeler sessizliğe büründü.

Belirli noktalarda uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta olmasına izin vermiyor. Denetimler nedeniyle Atatürk Bulvarı üzerindeki kontrol noktalarında yer yer uzun araç kuyrukları oluştu.

Tokat

Tokat'ta tam kapanmaya vatandaşların uydukları görüldü.

Kentin en işlek yerleri Cumhuriyet Meydanı, Behzat ve Gaziosmanpaşa bulvarlarında yaya ve araç trafiğinin azaldığı gözlendi.

Polis ekipleri kent genelindeki kavşaklarda denetimlerine devam ediyor.

Kent girişinde jandarma ve polis ekipleri uygulamalarını sürdürüyor.

Çankırı

Çankırı'da da tam kapanma dolayısıyla kent merkezindeki işlek noktalardan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı'nda en sakin günlerden biri yaşanıyor.

Polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde sürdürdüğü denetimlerde, kurallara uymayanlara para cezası uygulanıyor.

Kastamonu

Kastamonu'da Nasrullah, Cumhuriyet meydanları ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Polis ve jandarma ekipleri, uygulama noktalarında kontrollerine devam ediyor.

Sinop

Sinop'ta "tam kapanma" uygulamasında cadde, sokak, park ve sahillerde sessizlik hakim.

Güvenlik güçlerince sıkı denetimlerin gerçekleştirildiği kentte, Valilik tarafından ise vatandaşlara evde kalmaları çağrısı yapıldı.

Amasya

Amasya'da kentin işlek cadde ve sokaklarında sakinlik göze çarpıyor.

Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu başta olmak üzere kent sessiz bir gün geçiriyor.

Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Çorum

Çorum'da da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizlik dikkati çekiyor.

Tam kapanmayla birlikte vatandaşların evlerine çekilmesiyle cadde ve meydanlar ıssızlaşırken, kent merkezi sessizliğe büründü.

Öte yandan emniyet güçleri denetimlerini sürdürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre 211 ekip ve 700 personelle 142 market, 434 araç ve 559 kişi denetlendi.

Denetimler esnasında muafiyet, şehirlerarası seyahat izin ve görev belgeleri, Hayat Eve Sığar (HES) kodu başta olmak üzere genel asayişi de içine alan denetimlerde tedbirlere uymadığı tespit edilen 12 kişiye 14 bin 980 lira idari para cezası uygulandı.