Samsun ve çevre illerde "tam kapanma" sürecinin dokuzuncu gününde sessizlik hakim - Son Dakika

Samsun ve çevre illerde "tam kapanma" sürecinin dokuzuncu gününde sessizlik hakim

08.05.2021 13:05
Samsun ve çevre illerde

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun ile çevre illerde sessizlik sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun ile çevre illerde sessizlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmanın 9. gününde Samsun'da cadde, meydan ve sahiller boş kalırken Canik, İlkadım, Atakum ve diğer ilçelerde kurulan ve sadece sebze meyve satışının yapıldığı pazar yerlerinde ise hareketlilik yaşandı.

Polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yapıyor. Normal zamanlarda yaya yoğunluğu bulunan Cumhuriyet ve Saathane meydanları, Fatih Sultan Mehmet ve Mecidiye Caddesi ile araç trafiği fazla olan Atatürk Bulvarı, İstiklal ve Gazi caddeleri sessizliğe büründü.

Kastamonu

Kastamonu'da Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ve jandarma ekipleri, uygulama noktalarında kontrollerine devam ediyor.

Çankırı

Çankırı'da da tam kapanma dolayısıyla kent merkezindeki işlek noktalardan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı'nda sakin günler yaşanıyor. Polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde sürdürdüğü denetimlerde, kurallara uymayanlara para cezası uygulanıyor.

Çorum

Çorum'da tam tam kapanmanın dokuzuncu gününde olası ihlallere karı denetimler sürüyor.

Kent merkezindeki farklı noktalarda oluşturulan denetim noktalarında izin belgesi bulunanların geçişine izin verilirken, belgesi olmayanlar evlerine yönlendiriliyor.

Tam kapanma nedeniyle ıssızlaşan kentte cadde ve meydanlar boş kalırken, vatandaşların kısıtlamaya büyük oranda uyduğu görüldü.

Sinop

Sinop'ta "tam kapanmanın" sürecinin dokuzuncu gününde cadde, sokak ve sahillerindeki sessizlik sürüyor.

Kısıtlama dolasıyla emniyet ve jandarma ekiplerince kent genelinde farklı noktalarda yapılan denetimler sürerken, kısıtlamayı ihlal edenlere idari işlem uygulanıyor.

Hayvan besleme grupları ise doğaya hayvanlar için mama bırakmaya devam ediyor.

Tokat

Tokat'ta tam kapanmaya vatandaşların uydukları görüldü.

Kentin en işlek yerleri olan Cumhuriyet Meydanı, Behzat ve Gaziosmanpaşa bulvarlarında yaya ve araç trafiğinin azaldığı görüldü.

Polis ekipleri kent genelindeki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.

Kent girişinde jandarma ve polis ekipleri uygulamalarına devam ediyor.

Amasya

Amasya'da da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda sessizlik hakim oldu.

Yaya ve araç trafiğinin azaldığı kentte, polis ve jandarma ekipleri, işlek caddelerin kavşaklarında denetim noktaları oluşturarak, kontrol yaptı.

Cumhuriyet, Jandarma, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun ve çevre illerde 'tam kapanma' sürecinin dokuzuncu gününde sessizlik hakim - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İlk Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi normalleşme takvimi olacak Son Dakika: İlk Kabine toplantısının en önemli gündem maddesi normalleşme takvimi olacak Belhanda'yı bitiren Trabzonspor, Feghouli ile ikinci bombasını patlatıyor Belhanda'yı bitiren Trabzonspor, Feghouli ile ikinci bombasını patlatıyor Eşinin kaza yaptığını duyunca hastaneye koştu, nişanlı olduğunu öğrendi Eşinin kaza yaptığını duyunca hastaneye koştu, nişanlı olduğunu öğrendi Pazarlar bugün yeniden açılınca marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu Pazarlar bugün yeniden açılınca marketlerin fiyat oyunu deşifre oldu Nisan ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayıs'ta yapılacak Nisan ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 10 Mayıs'ta yapılacak Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşunca boy boy poz verdi Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinin özel jetine kavuşunca boy boy poz verdi Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yeldana Kaharman'la ilgili iddialarına bir yalanlama da savcılıktan geldi Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek

Son Dakika Haberleri
10:00 İşte semt semt bugün İstanbul'da kurulan pazar yerleri
09:57 Polisleri kapıda gören suçlunun, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi
09:42 İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti
09:37 Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş
09:33 İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki cemaate saldırdı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
09:29 Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı
09:26 Kumarhane baskınında 220 kişi yakalandı, 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi
09:18 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
09:13 Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı
09:06 Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı
Burak'ın fantastik golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşının verdiği tepki sosyal medyayı salladı Burak'ın fantastik golüne yakından şahitlik eden takım arkadaşının verdiği tepki sosyal medyayı salladı         
14:35
Yavru köpeği kurtarmak isterken kuyuya düşüp feci şekilde can verdi Yavru köpeği kurtarmak isterken kuyuya düşüp feci şekilde can verdi         
14:05
Fenerbahçe, Giroud transferinde Mesut Özil sayesinde mutlu sona çok yakın Fenerbahçe, Giroud transferinde Mesut Özil sayesinde mutlu sona çok yakın         
13:31
HDP'li vekilden skandal paylaşım! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi HDP'li vekilden skandal paylaşım! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi         
12:56
Özbek genç, arkadaşı tarafından öldürüldü Özbek genç, arkadaşı tarafından öldürüldü         
12:25
Oyuncu Mustafa Üstündağ, eski eşinin rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti Oyuncu Mustafa Üstündağ, eski eşinin rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti         
12:02
Tartışmalı hidroksiklorokin ilacı, artık koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak Tartışmalı hidroksiklorokin ilacı, artık koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak         
11:26
Karantinada spor yapmaya devam eden Çağla Şikel, kusursuz vücuduyla şov yaptı Karantinada spor yapmaya devam eden Çağla Şikel, kusursuz vücuduyla şov yaptı         
11:03
Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım         
10:03
Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı         
09:57
Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor         
09:50
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hale akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti         
08:15
Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı         
20:02
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 14:42:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun ve çevre illerde "tam kapanma" sürecinin dokuzuncu gününde sessizlik hakim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement