Samsun ve çevre illerde "tam kapanma" sürecinin dokuzuncu gününde sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun ile çevre illerde sessizlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmanın 9. gününde Samsun'da cadde, meydan ve sahiller boş kalırken Canik, İlkadım, Atakum ve diğer ilçelerde kurulan ve sadece sebze meyve satışının yapıldığı pazar yerlerinde ise hareketlilik yaşandı.

Polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yapıyor. Normal zamanlarda yaya yoğunluğu bulunan Cumhuriyet ve Saathane meydanları, Fatih Sultan Mehmet ve Mecidiye Caddesi ile araç trafiği fazla olan Atatürk Bulvarı, İstiklal ve Gazi caddeleri sessizliğe büründü.

Kastamonu

Kastamonu'da Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ve jandarma ekipleri, uygulama noktalarında kontrollerine devam ediyor.

Çankırı

Çankırı'da da tam kapanma dolayısıyla kent merkezindeki işlek noktalardan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı'nda sakin günler yaşanıyor. Polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde sürdürdüğü denetimlerde, kurallara uymayanlara para cezası uygulanıyor.

Çorum

Çorum'da tam tam kapanmanın dokuzuncu gününde olası ihlallere karı denetimler sürüyor.

Kent merkezindeki farklı noktalarda oluşturulan denetim noktalarında izin belgesi bulunanların geçişine izin verilirken, belgesi olmayanlar evlerine yönlendiriliyor.

Tam kapanma nedeniyle ıssızlaşan kentte cadde ve meydanlar boş kalırken, vatandaşların kısıtlamaya büyük oranda uyduğu görüldü.

Sinop

Sinop'ta "tam kapanmanın" sürecinin dokuzuncu gününde cadde, sokak ve sahillerindeki sessizlik sürüyor.

Kısıtlama dolasıyla emniyet ve jandarma ekiplerince kent genelinde farklı noktalarda yapılan denetimler sürerken, kısıtlamayı ihlal edenlere idari işlem uygulanıyor.

Hayvan besleme grupları ise doğaya hayvanlar için mama bırakmaya devam ediyor.

Tokat

Tokat'ta tam kapanmaya vatandaşların uydukları görüldü.

Kentin en işlek yerleri olan Cumhuriyet Meydanı, Behzat ve Gaziosmanpaşa bulvarlarında yaya ve araç trafiğinin azaldığı görüldü.

Polis ekipleri kent genelindeki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.

Kent girişinde jandarma ve polis ekipleri uygulamalarına devam ediyor.

Amasya

Amasya'da da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu'nda sessizlik hakim oldu.

Yaya ve araç trafiğinin azaldığı kentte, polis ve jandarma ekipleri, işlek caddelerin kavşaklarında denetim noktaları oluşturarak, kontrol yaptı.