Samsun ve çevresinde kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Samsun ve çevresinde kuvvetli yağış uyarısı

Samsun ve çevresinde kuvvetli yağış uyarısı
Son Güncelleme: 03.09.2023 19:40

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların yer yer metrekareye 75 kilogramı geçtiği belirtilirken, vatandaşlar sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Samsun ve çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Terme ve Salıpazarı başta olmak üzere Samsun'un doğu kesimlerinde yağışların yer yer metrekareye 75 kilogramı geçtiği bildirildi.

Vatandaşların sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre devam etmekte olan yağışların Samsun çevrelerinde bugün sabah saatlerine kadar yer yer aşırı metrekareye 100 kilogram olacağı beklenmektedir. Pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli-aşırı yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun ve çevresinde kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun ve çevresinde kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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