Adreslerde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ile 68 tabanca fişeği ele geçirildi. 7 zanlı, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun ve İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

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