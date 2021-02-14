Samsun ve Kastamonu'da kar etkili oluyor - Son Dakika

Samsun'un yüksek ve iç kesimleri ile Kastamonu'da kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Samsun il genelinde etkili olan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kavak ve Havza ilçelerinde yoğun kar nedeniyle kara yolunda trafik kazası yaşanmaması için bölge trafik ekipleri araçlarda kış lastiği uygulaması yapıyor.

Samsun- Ankara kara yolunda ise Karayolları ekipleri tuzlama yaparak yol kontrollerini sürdürüyor.

-Kastamonu

Kastamonu kent merkezinde de kar etkili oluyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü.

Kar yağışının yüksek rakımlı ilçelerde de etkili olduğu öğrenildi.