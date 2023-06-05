Sağanak nedeniyle Samsun ve Sinop ve Kastamonu'da eğitime bir gün ara verildi

Türkiye'nin bazı bölgeleri sağanak yağış sonrası oluşan sel felaketiyle boğuşuyor. Özellikle Karadeniz'de etkili olan yağış sonrası yaşana sel, bazı illerde hayatı felç etti. Samsun'un Ladik ve Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

"EĞİTİMİE 1 GÜN ARA VERİLDİ"

Ladik Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede şiddetli yağışın etkisini sürdürdüğü, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önleyici tedbir olarak 5 Haziran Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

SİNOP'TA DA OKULLAR 1 GÜN TATİL

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki sağanağın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi. Sağanak nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlimizde etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 5 Haziran 2023 Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçe genelinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Erfelek ilçemizde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir."

İNEBOLU'DA ÖNLEM AMAÇLI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından "kırmızı" kod uyarısı yapılan Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Yağışla birlikte ilçe merkezinden geçen Söke çayı taşma noktasına geldi. İlçede bulunan okullar ise alınan önlemler çerçevesinde tatil edildi.