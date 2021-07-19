Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi - Son Dakika

Trafik denetimi
Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ın sürücüler ve yolcular ile sohbeti - Tokat
Tokat Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri de Niksar Bölge Trafik İstasyonu önünde drone desteğiyle gerçekleştirdiği uygulamada, araçlarından indirilen sürücülere ve ailelerine su, meyve suyu ve kek ikram edildi.
D-100 kara yolundaki uygulama alanına gelen İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, sürücülerle bir süre sohbet etti.
Araçlarda bulunan çocuklara çeşitli hediyeler veren Erdoğan, seyahatlerini dikkatli yapmaları konusunda uyardığı sürücülerin ve ailelerinin bayramını kutladı.
Kaynak: AA
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