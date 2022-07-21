Samsun ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Samsun ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

21.07.2022 17:47
Samsun ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Samsun ve Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Samsun ve Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde haziran ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Görüntülerde, Samsun ve Tokat'taki kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalara yer verildi.

Samsun'da bir motosikletin yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptığı anlar da görüntüler arasında yer aldı.

Trafik Başkanlığı, görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi." notuyla paylaştı.

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Kaynak: AA

Samsun, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika
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