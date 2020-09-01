Samsun ve Trabzon'daki cinayetlerin firari şüphelisi adliyede

Samsun ve Trabzon'daki cinayetlerin firari şüphelisi adliyede (2)FİRARİ 2'İNCİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDISamsun'da Hüsame Ünveren'i (24) öldürdükten sonra kaçtıkları Trabzon'da, yaylada tartıştıkları Şenol Keleş'i (45) de tabancayla öldürme suçlamasıyla yakalanan Ahmet Cerrrah(27)'ın suç ortağı Serkan T.

Samsun ve Trabzon'daki cinayetlerin firari şüphelisi adliyede (2) FİRARİ 2'İNCİ ŞÜPHELİ DE YAKALANDI Samsun'da Hüsame Ünveren'i (24) öldürdükten sonra kaçtıkları Trabzon'da, yaylada tartıştıkları Şenol Keleş'i (45) de tabancayla öldürme suçlamasıyla yakalanan Ahmet Cerrrah(27)'ın suç ortağı Serkan T.(19) İl Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum İlçesinde saklandığı evde yakalandı. Sağlık kontorlünden geçirilen ve emniyete götürülen şüpheli gazetecinin 'pişman mısın?' sorusuna "Çok pişmanım" diye cevap verdi.

Trabzon, Samsun, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 19:03 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Samsun ve Trabzon'daki cinayetlerin firari şüphelisi adliyede - Son Dakika

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