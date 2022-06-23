İş yeri sahibinin yokluğundan faydalanıp kasadaki parayı böyle çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

İş yeri sahibinin yokluğundan faydalanıp kasadaki parayı böyle çaldı

23.06.2022 14:48

İş yeri sahibinin yokluğundan faydalanıp kasadaki parayı böyle çaldı Samsun Yabancılar Çarşısı'nda iş yerinden para hırsızlığı kamerada Samsun Yabancılar Çarşısı'nda ayakkabıcıdan para çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İş yeri sahibinin yokluğundan faydalanıp kasadaki parayı böyle çaldı

Samsun Yabancılar Çarşısı'nda iş yerinden para hırsızlığı kamerada

SAMSUN - Samsun Yabancılar Çarşısı'nda ayakkabıcıdan para çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Samsun Yabancılar Çarşısı'nda bulunan Serkan Aksoy'a ait ayakkabı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 hırsız, ayakkabı dükkanına gelip burada iş yeri sahibinin kısa süreli dükkanda olmamasından istifade ederek biri gözcülük yapıp diğeri ise iş yerinde masanın çekmecesindeki bin lira parayı çaldı. Kimliği belirsiz hırsızlar kayıplara karışırken, hırsızlık olayı ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İşyeri sahibi Serkan Aksoy hırsızların bulunmasını isteyerek, "Lavaboya gittiğimde dükkanı babama teslim ettim. Geri döndüğümde bin lira paramın olmadığını gördüm. Polisi arayıp şikayetçi oldum. Biran önce şahısların bulunup adalete teslim edilmesini istiyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Biz burada parayı zorluklarla kazanıyoruz" dedi.

Polis, hırsızların kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.

YORUMLAR
500
Samsun 395 bin ton adi fiğ üretimiyle Türkiye'de ilk sırada yer alıyor Samsun 395 bin ton adi fiğ üretimiyle Türkiye'de ilk sırada yer alıyor Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 tutuklama Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 1 tutuklama
Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş yeri sahibinin yokluğundan faydalanıp kasadaki parayı böyle çaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:51 Fenerbahçe ile anlaşan Abdülkerim Bardakçı'dan duygu dolu veda mesajı: Konyaspor'a para kazandırdığım için çok gururluyum
16:39 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması: İlişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldı
16:27 CHP'li vekiller, ek bütçe görüşmesinde Bakan Nebati'yi ilginç şekilde karşıladı
16:26 Şarkıcı Taylor Swift'ten sevgilisiyle denizin ortasında romantik anlar! Meraklı bakışlara aldırmadan öpüştüler
16:17 Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı
16:10 Yabancı şirket daha önce 'Petrol yok' diyerek kapatmıştı! Şimdi kuyuda yüksek kalitede petrol bulundu
16:02 Böylesini ne gördünüz ne duydunuz! 37 yaşındaki kadın, annesinin yaptığı bez adamla evlendi, bir de bebekleri oldu
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 16:59:07. #1.13#
SON DAKİKA: İş yeri sahibinin yokluğundan faydalanıp kasadaki parayı böyle çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement